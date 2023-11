Pacheco anula envio de nomes indicados por Lula ao STJ e pede investigação por suspeita de favorecimento

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu suspender o envio dos nomes aprovados pela Casa Revisora para ocupar três vagas de ministros no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Além da suspensão, Pacheco solicitou que fosse realizada uma investigação para averiguar se houve algum favorecimento à advogada Daniela Teixeira, um dos nomes indicados para ocupar a vaga de ministro no STJ. Os outros dois indicados são os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos, nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nomeação dos três indicados como ministros dependeria apenas da publicação no Diário Oficial da União (DOU). No entanto, devido à suspensão determinada por Pacheco, eles não tomarão posse no momento.

De acordo com a Advocacia do Senado, existe a suspeita de que apenas o nome de Daniela Teixeira tenha sido enviado pela Mesa Diretora da Casa para a publicação no Diário Oficial, apesar de os outros dois indicados também terem sido aprovados na mesma sessão em que a advogada foi indicada. Vale ressaltar que essa apuração da Advocacia não está relacionada a nenhuma ação específica de Daniela.

Caso a advogada fosse nomeada primeiro, poderia ter preferência na ocupação de uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral, bem como na escolha das turmas às quais faria parte. Ambos os postos são preenchidos com base no critério de antiguidade no STJ, conforme previsto no artigo 30 do regimento interno da Corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao jornal, a advogada Daniela Teixeira negou qualquer vantagem e reafirmou que aguarda a nomeação no dia 22 de novembro, data prevista para a posse. Segundo ela, a escolha das turmas já foi feita em reunião com a presidência do STJ, e ela não teria qualquer interesse ou vantagem ao ser nomeada antecipadamente.

Daniela Teixeira ressaltou que o agendamento da posse no dia estipulado pelo regimento interno do STJ é apenas um ato formal, sem qualquer irregularidade. Ela destacou sua espera pela nomeação no dia correto e reforçou que não tiraria vantagem dessa situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No momento, a suspensão do envio dos nomes e a investigação de possíveis irregularidades estão sob análise, aguardando a conclusão antes que ocorra a publicação oficial dos indicados no Diário Oficial da União.

A suspensão do envio dos nomes para ocupar vagas de ministros no STJ, além da investigação de possível favorecimento à advogada Daniela Teixeira, trazem à tona questões relacionadas à transparência e imparcialidade no processo de nomeação. É fundamental que as nomeações para cargos tão importantes sejam realizadas com base em critérios justos e seguros, garantindo a confiança e a legitimidade do sistema judiciário brasileiro. O desenrolar dessa situação ainda é aguardado com expectativa, a fim de que sejam esclarecidas quaisquer dúvidas e assegurada a lisura do processo de nomeação dos ministros.