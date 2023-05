Pacheco confirma manobra e governo vai ter maioria na CPMI

Redação AM POST

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), referendou a manobra do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e tirou uma vaga da oposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

A decisão, em resposta a uma questão de ordem provocada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

Agora os dois principais blocos da Casa — em maioria governistas —, vão ter direito a 12 das 16 cadeiras do Senado na CPMI. Já o Bloco Vanguarda, da oposição, terá apenas duas. Marinho disse que pretende recorrer da determinação de Pacheco.

A resposta de Pacheco era aguardada desde a quarta-feira 26, quando o requerimento foi lido em Plenário. Após a decisão, a distribuição de vagas foi destravada no Congresso.

Pacheco já comunicou todos os líderes solicitando as indicações para compor o colegiado. Conforme noticiou Oeste, a CPMI será composta de 32 titulares — 16 para o Senado e 16 para a Câmara — e 32 suplentes.

Na decisão, Pacheco considerou a composição dos blocos parlamentares que estavam montadas na data da leitura do requerimento, em 26 de abril.

“Esclareço que será considerada a composição das bancadas partidárias na primeira reunião preparatória que antecede a primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, conforme regularmente referendado e comunicado pelas Secretarias-Gerais da Mesa de cada uma das Casas”, argumentou o presidente do Senado.

“Ademais, para fins da composição dos blocos parlamentares, será considerada aquela na data da leitura do requerimento de instalação da comissão”, concluiu Pacheco.

*Com informação Revista Oeste