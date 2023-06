Pacheco confirma Zanin no STF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou há pouco, durante uma entrevista coletiva, que Cristiano Zanin, advogado pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, será o indicado do presidente para a vaga no Supremo Tribunal Federal. (STF).

“Eu me encontrei ontem com Cristiano Zanin, ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do STF”, afirmou. “Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e chegando nós vamos encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)”, disse em entrevista na manhã desta quinta-feira, 1º.

“Eu já conversei com presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que dará o andamento à mensagem na CCJ. Vai fazer a sabatina, apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado federal a partir desse exame da CCJ”, completou Pacheco. Para o nome de Zanin ser aprovado, precisa de 41 votos no plenário no Senado.

O presidente do Senado foi questionado por jornalistas como ele avalia a indicação do advogado pessoal de Lula para a vaga na Corte. Pacheco afirmou que avalia “positivamente” o nome de Cristiano Zanin.

“Alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo. Esta é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer”, disse.

