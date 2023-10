Pacheco faz referência ao 8 de janeiro em sessão do Congresso em homenagem à Constituição

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez referência aos ataques golpistas de 8 de janeiro durante uma sessão do Congresso em homenagem aos 35 anos da Constituição. Pacheco destacou que a sociedade brasileira demonstrou a força das instituições e da democracia neste ano.

Durante seu discurso no plenário Ulysses Guimarães, Pacheco ressaltou que todos são intérpretes da Constituição e estão a serviço de seus princípios. Ele afirmou que em 2023, a sociedade brasileira venceu novamente e deu uma demonstração da força das instituições e da estabilidade da democracia. Pacheco também mencionou o período em que o Brasil saiu da ditadura militar (1964-1985) como um marco histórico.

Em um momento de tensões e reações contrárias no Congresso em relação a ações do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do Senado enfatizou o “apreço” e “respeito” do Legislativo pelo Judiciário. Nas últimas semanas, ocorreram conflitos entre os dois poderes, com grupos de deputados e senadores tentando obstruir sessões e resgatando propostas de emenda à Constituição (PEC) que permitem a revisão de decisões do STF.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também membro do STF, do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de outros membros do Congresso Nacional. A celebração dos 35 anos da Constituição serviu como um lembrete da importância da Carta Magna na estruturação da democracia brasileira.