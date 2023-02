Pacheco reduz previsão de placar horas antes de eleição para presidência do Senado

Redação AM POST*

Aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reduziram suas perspectivas de placar vitorioso para sua tentativa à reeleição na manhã que antecede a votação para o comando da Casa. Até ontem, os cálculos mais otimistas chegavam a 55 votos para o parlamentar de Minas Gerais. São necessários 41 votos para ganhar. Hoje, há quem estime uma vitória mais tímida, com 46 votos.

Pacheco disputa o posto com o ex-ministro de Jair Bolsonaro Rogério Marinho (PL), que corre contra o tempo para conquistar votos.

A eleição do Senado e da Câmara é secreta, então, as perspectivas dos aliados se baseiam em conversas e costuras de apoios entre os partidos, mas podem ser frustradas na urna.

O time de Pacheco não sabe explicar o que pode ter levado à redução do apoio, mas há negociações correndo ainda nesta quarta-feira (1º) parar postos na Câmara e no Senado. O PL e o União Brasil, por exemplo, disputam a relatoria do orçamento 2024, o que pode ter influência na eleição.

