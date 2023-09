Padilha confirma cirurgia de Lula para sexta-feira

Nesta segunda-feira (25), o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por uma cirurgia para tratar uma artrose no quadril na sexta-feira (29). A intervenção será realizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Padilha declarou que o presidente acatou a orientação médica de permanecer concentrado em Brasília durante a semana antes da cirurgia. Antes do anúncio da cirurgia, Lula se reuniu com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para discutir as prioridades do governo nas votações da Câmara e do Senado nos próximos dias.

Entre os itens da lista de prioridades estão o projeto relacionado ao programa “Desenrola”, que aborda a renegociação de dívidas, o marco das garantias e medidas para compensar estados e municípios após a queda na arrecadação no ano anterior devido ao corte na alíquota do ICMS.