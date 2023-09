O secretário das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, ao chegar à cerimônia do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, nesta nesta quinta-feira (7), comentou as substituições de secretários anunciadas na noite anterior, que podem ampliar o apoio ao governo no Congresso Nacional.

Segundo Padilha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluiu as negociações iniciadas em julho e agora haverá um reforço na equipe do governo com a entrada dos partidos políticos Republicanos e Progressistas (PP) no ministério.

“Os líderes das duas bancadas federais, do Republicanos e do Progressistas, já vinham ajudando o governo no primeiro semestre na aprovação da reforma tributária, do marco fiscal, da recriação de todos os programas sociais, de criar um ambiente democrático e ter rechaçado os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o que nos permite que, nesse dia histórico, 7 de Setembro, a gente tenha um momento de afirmação da democracia e da união do país. E também já contribuíram, durante todo o primeiro semestre, para criar um ambiente econômico no país.”

Agradecimentos a Ana Moser

O secretário das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, agradeceu a ministra do Esporte, Ana Moser, que será substituída pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA) após o retorno do presidente Lula da reunião do G20, na Índia.

Padilha agradeceu o trabalho que a ex-atleta de vôlei, Ana Moser, vinha realizando à frente do ministério e acredita que ela continuará contribuindo para o esporte.

“O presidente Lula considera e acredita que a ministra Ana Moser vai continuar colaborando com o esporte brasileiro, com as políticas públicas federais. Ela tem apreço muito grande na relação do esporte com a educação.”

Padilha ressaltou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprirá todos os compromissos firmados durante a campanha eleitoral de 2022 e no início do governo na área do esporte, agora sob nova liderança no ministério. E fez uma comparação esportiva.

“Podemos estar trocando os jogadores em campo, mas a estratégia, o plano tático e os objetivos da equipe não mudam”, comparou o secretário das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“No próprio vôlei, às vezes, acontece do treinador ter que tirar do jogo, num certo momento, sua maior ponta de rede, para melhorar a defesa, para melhorar o passe, para enfrentar o momento do jogo. Então, estamos fazendo uma mudança de quem está na quadra, mas não mudam os compromissos com o esporte brasileiro, não mudam os compromissos anunciados pelo presidente Lula e iniciados pela ministra Ana Moser.”

Mudanças

Padilha também comentou a troca no Ministério de Portos e Aeroportos, com a saída do ministro Márcio França e a entrada do deputado Sílvio Costa Filho (Republicanos – PE).

“O ministro Sílvio Costa Filho assume e reafirma o compromisso com as políticas de portos e aeroportos que vêm sendo feitas, com a expansão da nossa aviação regional, de estruturar aeroportos regionais no país, compromisso da expansão da área de portos.”

Padilha ressaltou a importância estratégica do ministério, que está batendo recordes de exportação no momento. “Queremos ampliar nosso comércio exterior e reduzir os custos de logística. O ministério tem um papel fundamental nisso.”

Sobre a criação do 38° ministério, Padilha destaca que o ministro Márcio França aceitou o desafio de lidar com as micro, médias e pequenas empresas e com o tema do empreendedorismo, uma prioridade do presidente Lula.

As nomeações e as cerimônias de transmissão de cargos dos novos ocupantes anunciados serão realizadas após o retorno do presidente Lula e da comitiva da viagem à Índia.

Agência Brasil