Pai Amado, Marco Castilhos e Rosses lideram gastos do ‘cotão’ dos vereadores em Manaus em março

Notícias de Política – O vereador Carlos Alberto Brito Dávila, conhecido como “Pai Amado” (Avante), liderou os gastos com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), popularmente chamada de “cotão”, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) no mês de março de 2025. De acordo com dados do Portal da Transparência da CMM, o parlamentar torrou R$ 46.826,83 apenas nesse mês.

O principal gasto de Pai Amado foi com divulgação da atividade parlamentar, no valor de R$ 19.125,00, seguido por R$ 16.200,00 em locação de veículo terrestre fluvial e R$ 11.501,83 em combustível.

Além do salário fixo de R$ 26.080,98, os vereadores de Manaus têm direito a uma verba mensal adicional de até R$ 33.085,85 via Ceap, destinada a cobrir despesas vinculadas ao exercício do mandato, como serviços de assessoria, transporte, alimentação, telefonia e publicidade institucional.

Na sequência do ranking dos mais gastadores da Câmara Municipal de Manaus aparecem:

Marco Castilhos (UB) – R$ 41.230,86 , com maior gasto de R$ 16.500,00 em locação de veículo terrestre fluvial ;

Coronel Rosses (PL) – R$ 40.500,00, sendo o principal valor de R$ 16.500,00 em divulgação de atividade parlamentar.

Confira ranking

