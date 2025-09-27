A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Palanque político? Omar Aziz sela apoio da família Câmara para 2026 após discurso na Assembleia de Deus

Durante sua fala, Aziz falou em “fazer um bom governo” e fez referências diretas à próxima eleição logo no início do seu discurso.

Por Bruno Pacheco

27/09/2025 às 16:12 - Atualizado em 27/09/2025 às 16:13

Notícias de Política – De olho em 2026 e em ritmo de pré-campanha, o senador Omar Aziz (PSD-AM), pré-candidato ao governo do Amazonas, utilizou neste sábado, 27, a tribuna da 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam) para apresentar discursos com forte tom eleitoral. O encontro religioso, realizado no Centro de Convenções Canaã, em Manaus, reuniu centenas de lideranças evangélicas, além de políticos locais.

Leia mais: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

Durante sua fala, Aziz falou em “fazer um bom governo” e fez referências diretas à próxima eleição logo no início do seu discurso para os presentes na plateia. “Eu queria falar um pouco da importância que todos vocês vão ter aqui na capital e no interior se a gente chegar ao governo na próxima eleição”, afirmou. O senador foi aplaudido pela plateia ao defender maior atenção a dependentes químicos e sugerir parcerias com igrejas evangélicas na área social.

Em outro trecho, Omar Aziz reforçou o papel religioso na recuperação de jovens. “Ninguém resgata mais jovens do que a igreja evangélica. Todo cristão tem uma missão, e não tem missão melhor do que salvar uma alma”, disse, acenando a líderes da Assembleia de Deus presentes.

O discurso também abordou temas sensíveis ao eleitorado amazonense, como a pavimentação da BR-319 e a falta de infraestrutura no interior. Aziz se colocou como “instrumento” de transformação e disse que espera contribuir com a população.

“Imagine essas pessoas que estão lá há 40 anos [na BR-319] que não tem absolutamente nada, nada, só tem uma confiança: a fé de que Deus vai mudar a vida dessas pessoas. Mas, abaixo Dele, tem que ter pessoas que possam ser instrumentos Dele, e a gente se põe como instrumento, todos nós nos colocamos como instrumentos para ajudar essas pessoas. E eu espero contribuir, espero mesmo”, disse.

Em tom de lembrança e projeção eleitoral, Omar Aziz recordou sua primeira eleição ao governo, em 2010, quando também recebeu apoio da Assembleia de Deus. No evento, Aziz lembrou ainda do histórico de aliança com a família Câmara e disse esperar que a “caminhada eleitoral” tenha início no encontro da igreja.

“Em 2010, eu tinha assumido o governo no lugar de Eduardo Braga e a primeira reunião que eu fiz foi aqui na igreja. Não tinha essa estrutura ainda, com os pastores, quando os pastores juntamente com o deputado Silas declararam apoio à minha candidatura. Ali a gente começou uma caminhada vitoriosa que venceu a eleição. […] A Igreja Assembleia de Deus me dá muita sorte”, afirmou Aziz, acrescentando que espera repetir a experiência em 2026.

Mistura de fé e política

A presença de Omar Aziz no Colpadam não passou despercebida pelo fato de que o senador fez referências que podem ser interpretadas como projeção de sua pré-candidatura. Em seus discursos, o parlamentar enfatizou a importância da fé como guia para as políticas públicas e disse esperar que sua “caminhada” até 2026 seja vitoriosa.

“Aqui, pastor Jonatas, eu tenho uma felicidade muito grande. Eu tenho o apoio de prefeitos de todo o estado, mas não construí isso sozinho. […] Eu espero que essa caminhada comece hoje e termine em outubro do ano que vem, e todos nós saiamos vitoriosos”, declarou.

Ao encerrar, Aziz pediu orações para sua saúde e reforçou sua disposição em disputar o governo estadual. “Peço de vocês uma coisa: que possam orar pela minha saúde para que a gente possa fazer um grande governo, se Deus quiser, a partir de 2027.”

Contraste com Wilson Lima

O governador Wilson Lima (União Brasil), que também esteve presente na conferência, adotou postura diferente. Mesmo sendo potencial candidato ao Senado em 2026, ele não utilizou a tribuna da Assembleia de Deus como espaço de palanque político. Pelo contrário, antes mesmo de discursar, Lima disse estar focado em terminar o governo e que, sobre eleições, ainda vai conversar com seu grupo político.

Disputa pela ala evangélica

Vale lembrar que o apoio eleitoral da ala evangélica, especialmente, da Assembleia de Deus do Amazonas, é historicamente muito disputado entre pré-candidatos e candidatos em todo o estado devido à forte presença desse eleitorado nas urnas.

Neste sábado, o deputado federal Silas Câmara chegou a declarar apoio ao senador Omar Aziz no pleito do ano que vem. Silas é um dos principais líderes da Assembleia de Deus no estado e tem papel fundamental na articulação política dentro do segmento religioso.

Silas, seus irmão Dan e Jonatas Câmara e outros representantes da igreja também participaram do evento. A família Câmara é considerada peça-chave nesse apoio, já que mobiliza fiéis em diferentes municípios, tanto na capital quanto no interior.

Eleições

Apesar do caráter religioso do evento, o pronunciamento do senador Omar Aziz foi interpretado, nos bastidores, como tendo forte viés político e eleitoral, o que levanta debates sobre os limites entre a liberdade de expressão, a prática religiosa e a antecipação de campanha. A propaganda eleitoral só é permitida a partir de agosto de 2026, sendo que manifestações em templos e celebrações religiosas são objeto de análise jurídica quando configuram pedido explícito de voto, conforme a legislação eleitoral.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a assessoria parlamentar do senador e solicitou um posicionamento sobre seu discurso na conferência.

Assista a conferência:

