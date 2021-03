Para assumir vaga na Aleam, Tony Medeiros renuncia ao cargo de vice-prefeito de Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros (PSD) renunciou, nesta segunda-feira (22), ao cargo de vice-prefeito do município de Parintins para tomar posse como deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) na vaga deixada por Josué Neto (Patriota), agora conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM).

Uma carta de renúncia foi entregue ao prefeito do município, Bi Garcia (DEM). A despedida de Tony Medeiros da prefeitura de Parintins rendeu uma homenagem na Câmara Municipal do município, na manhã desta segunda-feira, 22/03.

Nas redes sociais, Bi Garcia comentou sobre a parceria com o político. “Essa parceria rendeu diversos investimentos em todos os setores da administração, que ingressa com o compromisso de conquistar mais investimentos para Parintins e outros municípios do Amazonas”, escreveu ele.

Tony, será empossado deputado estadual na ALE-AM, nesta terça-feira, 23. Durante a semana a Mesa Diretora trabalhará nos ritos de convocação para a nova eleição que preencherá o cargo de 1º vice-presidente deixado pelo agora Conselheiro TCE-AM, Josué Neto e também para adequação dos novos deputados frente às Comissões Técnicas da Casa.