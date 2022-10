Para derrotar Lula, Bolsonaro quer apoio de senadores eleitos

Nesta quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro participou de um encontro com senadores aliados no Palácio da Alvorada. Na reunião, que contou também com parlamentares eleitos, Bolsonaro pediu apoio em sua candidatura à reeleição.

– Obviamente, pedi a eles aqui um esforço maior ainda até o dia 30 para conseguir mais pessoas votando na gente. Assim, teremos a certeza que o Brasil não sofrerá qualquer retrocesso. E nossa pauta de família será mantida também. Cada vez mais vamos garantir as liberdades individuais – destacou.

Bolsonaro também informou que a nova composição do Senado deve ajudar a aprovar propostas de interesse do Brasil.

– Um Senado mais centro-direita, um Senado que aprovará as propostas que interessem o Brasil com mais agilidade e nisso teremos uma maior produção legislativa. Todo o Brasil vai ganhar com isso – ressaltou.

Fonte: Pleno.News