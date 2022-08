Para disfarçar saúde debilitada, Amazonino Mendes aposta em campanha eleitoral ‘drive-thru’

Redação AM POST

O Candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), de 82 anos, tenta a todo custo disfarçar a sua saúde já debilitada e está apostando numa campanha eleitoral estilo “drive thru”. Nesse domingo (21) ele surgiu com um carro modelo jipe que será usado para fazer as tradicionais caminhadas e atos de “corpo a corpo” com o eleitorado.

Desde eventos da pré-campanha eleitoral é possível ver que Amazonino se esforça para não transparecer a debilidade. O político não aguenta ficar muito tempo em pé, geralmente discursa sentado, tem dificuldade de fala e locomoção.

Serão três meses de muita intensidade, que requer saúde e disposição. Além disso, o político já apresenta sinais “da idade” desde 2020, quando praticamente fez campanha apenas pelas redes sociais, enquanto concorria à Prefeitura de Manaus.

O comando de campanha dele tem tentado filtrar as informações para não deixar que o estado de saúde dele interfira na decisão dos eleitores na hora do voto, mas há preocupação com o atual cenário.

Os eleitores tem ficado com dúvidas se caso Amazonino vença as eleições deste ano terá condições de cumprir o quinto mandato como governador aos 82 anos. O intuito de quem vota é que o candidato possa cumprir os quatro anos de gestão e não escolher alguém com possibilidades de substituição.