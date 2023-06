Parlamentares de diferentes partidos da base de Lula apoiam pedido de impeachment

Um pedido de impeachment encabeçado pelo PL conta com o apoio de quatro parlamentares filiados ao MDB, PSD e União Brasil, que fazem parte da base de Lula. Esses partidos, juntos, comandam oito ministérios no governo federal.

No MDB, os deputados Delegado Palumbo (SP) e Thiago Flores (RO) assinaram o pedido. Já no PSD, a adesão foi do deputado Sargente Fahur (PR). Por fim, no União Brasil, Rodrigo Valadares (SE) manifestou apoio à abertura do processo de afastamento de Lula.

Os ministérios comandados por esses partidos incluem Transportes, Planejamento, Cidades, Agricultura, Pecuária, Pesca, Minas e Energia, Turismo e Comunicações.

O requerimento de impeachment, que conta com 47 assinaturas no total, precisa ser aprovado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que possa tramitar. Até o momento, Lula enfrenta pelo menos seis pedidos protocolados solicitando sua saída do cargo.

No pedido de impeachment, os parlamentares alegam que Lula cometeu crime de responsabilidade em três momentos específicos: ao declarar que a Venezuela é vítima de “narrativas” construídas por opositores, ao receber o ditador Nicolás Maduro e ao indicar seu advogado Cristiano Zanin para uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Outros pedidos de impeachment estão fundamentados em declarações de Lula, especialmente em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele classificou como um golpe de Estado. Além disso, há acusações relacionadas à responsabilização pelos ataques ocorridos em 8 de janeiro e tentativas de impedir a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os eventos ocorridos naquela data em Brasília.

