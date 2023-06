Parlamentares denunciam Foro de São Paulo e ‘Arraiá do PT’ ao MPF

Dois parlamentares, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o deputado Coronel Meira (PL-PE), protocolaram uma denúncia junto ao Ministério Público Federal (MPF) contra o 26º encontro do Foro de São Paulo e o Arraiá do PT. A ação foi apresentada no dia 28 de terça-feira.

Segundo Zambelli, entre os líderes presentes no evento, há indivíduos que defendem a “ditadura comunista” e a unificação da América Latina. O encontro reunirá diversos partidos políticos de extrema esquerda da América Latina e do Caribe, a partir da quinta-feira, dia 29, no Hotel San Marco, em Brasília.

Na representação, os parlamentares solicitam a suspensão da realização do evento de extrema esquerda e a proibição da entrada no país de representantes do Partido Comunista de Cuba, do Partido Socialista Unido da Venezuela e da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua.

