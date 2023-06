Partido Agir36 se manifesta após risco do TRE-AM cassar mandato do vereador de Manaus Antônio Peixoto

O partido Agir36 se manifestou em nota após o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) formar maioria em julgamento que pode resultar na cassação do mandato do vereador de Manaus Antônio Peixoto (AGIR). A sigla é acusada de usar candidatas laranjas para fraudar a cota de gênero, que estimula candidaturas femininas, para se eleger no pleito de 2020.

De acordo com o partido, Peixoto não é “sequer acusado de qualquer conduta ilícita” e a ação já foi julgada em primeira instância, onde o juiz concluiu que não havia fraude. Mesmo assim, o acusador recorreu ao TRE-AM.

