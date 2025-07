Partido Liberal articula ato em apoio a Bolsonaro após ação da PF

Notícias de Política – O Partido Liberal (PL) prepara uma mobilização nacional em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em resposta à operação realizada pela Polícia Federal na sexta-feira (18), autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o uso de tornozeleira eletrônica.

A liderança da legenda marcará uma reunião na próxima segunda-feira (21) para definir os detalhes do protesto. Apesar disso, aliados de Bolsonaro já têm convocado manifestações nas redes sociais, com o objetivo de retomar a mobilização em favor do ex-presidente, especialmente após as acusações de tentativa de golpe e o fortalecimento da esquerda com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada do PL na Câmara, usou a rede social X para convocar simpatizantes. Ele exortou os apoiadores a se posicionarem em defesa da Constituição, da liberdade e da democracia.

Em tom similar, o diretório nacional do partido publicou nas redes sociais um comunicado afirmando que “é hora de a sociedade brasileira se posicionar com coragem”, reforçando que o “povo deve voltar às ruas, de forma pacífica e ordeira”. O ato, no entanto, ainda não tem data ou local definidos.

Bolsonaro é réu no STF como parte do “núcleo central” da investigação sobre suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Além disso, enfrenta apurações relacionadas a possíveis infrações contra a soberania nacional no episódio das tarifas impostas pelos Estados Unidos.