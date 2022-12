Pastor faz apelo em QG após ordem de prisão de Moraes

O pastor Fabiano Oliveira está na lista dos quatro homens que tiveram o pedido de prisão assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suas participações nos atos contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O religioso mora no Espírito Santo e mesmo com a ordem de prisão, segue acampando em frente ao 38ª batalhão do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória.

Continua depois da Publicidade

Sem interesse de se entregar à Polícia Federal, Oliveira pediu ajuda do Exército, mas teve o pedido negado e as portas fechadas. Em um vídeo, ele lamenta não ter apoio dos militares, mas comemora ter apoio do povo.

– Vou lutar pela minha liberdade até a morte. Se eles não defenderem a minha liberdade, que a história fique registrada que um dia um patriota pediu socorro e o comandante do 38º batalhão mandou fechar as portas para que eu fosse morto a mando do ministro Alexandre de Moraes – declarou o pastor.

Enrolado a uma bandeira do Brasil, Fabiano declarou que vai lutar até o final pela liberdade e que não cometeu crime algum.

Continua depois da Publicidade

– Estou aqui e não sou criminoso, eu respeito a Constituição e não vou aceitar ser preso pelo crime de liberdade de expressão. Vou lutar até o último instante (…) Fui abandonado pelas forças armadas e protegido pelo povo brasileiro – completou.

Fonte: Pleno.News