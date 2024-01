Pastor preso no 8 de janeiro precisa de cirurgia urgente para tratar hemorroida

O pastor Jorge Luiz dos Santos, detido desde o 8 de janeiro por supostos crimes, está enfrentando problemas de saúde que exigem intervenção médica urgente. De acordo com um atestado médico obtido por Oeste, o religioso possui hemorroida interna de nível quatro, necessitando de cirurgia.

Atualmente detido na Papuda, o pastor aguarda avaliação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em relação aos documentos médicos datados do ano anterior. Há uma decisão da juíza Leila Cury, de maio de 2023, autorizando o encaminhamento de Santos à rede pública de saúde caso seja necessário.

Em dezembro do ano passado, Moraes negou um pedido de liberdade para Santos, mencionando antecedentes criminais por estelionato e receptação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No entanto, a defesa argumenta que se trata de um homônimo.

O caso do pastor Santos não é o único entre os presos durante as manifestações do 8 de janeiro de 2023 a envolver questões de saúde. Na semana passada, o jornalista William Ferreira, detido em Porto Velho (RO), foi liberado após suspeitas de câncer, enquanto Cleriston da Cunha, conhecido como Clezão, faleceu no Complexo Penitenciário da Papuda em novembro do ano passado, mesmo após solicitação da Procuradoria-Geral da República para sua soltura devido a problemas de saúde.