Pauderney 44.44 faz visita a Visteon, maior fabricante de painéis tecnológicos para veículos no Brasil

O candidato a deputado federal Pauderney Avelino 44.44 visitou, nesta quarta-feira, 17/8, a Visteon, no distrito industrial, na zona leste, e reafirmou a luta em defesa da geração de emprego e renda no Amazonas.

Pauderney foi recebido por toda a direção da empresa em Manaus e conheceu a planta da fábrica onde atuam 500 funcionários que trabalham na produção de rádios e painéis de última geração que atende todo mercado brasileiro.

“Estou em mais uma empresa que me surpreendeu. É uma fabricação incrível dos painéis de carros para todo Brasil e isso é feito aqui no Amazonas. É um orgulho para nós ter uma empresa desse porte gerando emprego e renda no Estado. Isso me motiva ainda mais a continuar defendendo a nossa Zona Franca”, afirmou.

O diretor da Visteon, Sérgio Capela, afirmou que Pauderney pode contar com o apoio de todos os colaboradores, pois ele sabe como defender a indústria no Congresso, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento de novas tecnologias no Amazonas.

“Para nós é uma representatividade muito grande, é uma voz muito forte e nós precisamos dele na Câmara dos Deputados. Aqui ele tem portas abertas e pode contar conosco”, declarou.