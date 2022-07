Pauderney Avelino afirma que o Distrito Industrial não pode continuar sendo alvo de ataques

Redação AM POST

O pré-candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) voltou a destacar a importância do modelo econômico da Zona Franca de Manaus (ZFM) durante visita realizada à Caloi Norte S.A, nesta terça-feira, 26/7. De acordo com Pauderney, fábricas como a Caloi, que fazem parte do Polo de Duas Rodas, e empresas de outros segmentos no Distrito Industrial, são os maiores afetados com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), influenciando na diminuição de postos de trabalho.

De acordo com o ex-deputado federal e ex-secretário de educação, a indústria em Manaus não pode continuar sofrendo ataques constantes.

“A Caloi é uma das empresas do Polo de Duas Rodas que poderá sofrer muito com a redução do IPI. O meu compromisso sempre foi proteger o polo industrial de Manaus e vamos continuar a fazer isso. Temos que manter não apenas o polo de duas rodas em Manaus, mas também o eletroeletrônico, o de informática, de bebidas, do químico e de todos os outros polos que nós já conquistamos e temos aqui. Isso não pode ser objeto de ataque do Ministério da Economia para com a nossa Zona Franca de Manaus. Vou continuar trabalhando e defendendo os trabalhadores, os investimentos e convidando cada vez mais empresas para vir para o Amazonas gerar emprego e renda para o nosso povo”, afirmou.

Segundo o diretor administrativo da Caloi, André Nogueira, a fábrica conta atualmente com 650 empregos e é necessário que estes postos de trabalho sejam protegidos.

“Nós tivemos hoje a honra de receber aqui o deputado Pauderney Avelino. É super importante a gente ter dentro da fábrica alguém olhando o processo, como as coisas funcionam e isso se traduz em ajuda para ter esse polo funcionando e manter as ações em Brasília para garantia do polo industrial. É muito importante que ele veja como as coisas funcionam e que nos ajude nas demandas que a gente sempre precisa para garantir o funcionamento da fábrica aqui em Manaus e sabemos que ele é a pessoa que sempre defendeu a Zona Franca”, destacou.

O industriário, Aldrey José de Oliveira Lima, disse que o trabalho realizado por Pauderney deve ser reconhecido. “Eu acompanho o deputado e vejo que ele sempre lutou pelo Amazonas. Ele batalhou para que as pessoas do cadastro reserva da Semed fossem convocadas. Aconteceu quando ele saiu, mas eu sei que foi ele que deu condições para abrir as nossas vagas e convocar os aprovados. Ele sempre foi um defensor da Zona Franca e dos nossos empregos”, declarou.