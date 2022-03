Pauderney Avelino assume comando do União Brasil no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-deputado federal, Pauderney Avelino, foi eleito nesta segunda-feira (21) presidente regional do União Brasil no Amazonas. A composição do diretório estadual também foi aprovada durante reunião em Brasília com a executiva nacional da legenda.

Recentemente Pauderney anunciou saída do comando da secretário de Educação de Manaus (Semed) para disputar vaga na Câmara nas eleições deste ano.

“Vamos fazer um grande partido no Brasil e vamos também fazer um grande partido no Amazonas”, disse Avelino em vídeo publicado nas redes sociais.

Atualmente o União Brasil é o maior partido do país depois da fusão de DEM e PSL, e realiza no próximo sábado (26) evento de filiação com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, pré-candidato do União Brasil à reeleição.