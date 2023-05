Pauderney Avelino é exonerado da Sedecti e perde o comando do União Brasil. Após quatro meses de gestão, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Pauderney Avelino, foi exonerado pelo governador Wilson Lima. Demissão foi foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Wilson nomeou Marco Antônio Villela para ser o novo titular de Sedecti, de forma interina.

O ex-secretário foi exonerado depois de fazer uma manobra polemica no partido União Brasil, ao realizar uma convenção regional que o reconduziu à direção do partido, sem o conhecimento do governador, principal liderança da legenda no estado.

Correligionários acionaram a Justiça e Pauderney Avelino perdeu o comando do partido na Justiça.

Com isso, hoje, Pauderney ficou sem o cargo de secretário e sem o comando regional do União Brasil. A liderança da sigla era remanescente do DEM, que o ex-deputado dirigiu por muito tempo no Amazonas.

Redação AM POST*