Pauderney Avelino toma posse da vaga de deputado federal deixada por Fausto Júnior

O político Pauderney Avelino (União Brasil), tomou posse do cargo de deputado federal nesta segunda-feira (22) em Brasília. A vaga foi deixada por Fausto Júnior, que recentemente abriu mão do mandato para assumir o comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), do Governo do Amazonas.

A cerimônia de posse de Pauderney Avelino foi anunciada na última sexta-feira (19) pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Este será o sétimo mandato do parlamentar como representante do Amazonas no Congresso Nacional.

Na posse, Pauderney Avelino destacou suas prioridades e enfatizou a importância de trabalhar nas leis infraconstitucionais para evitar surpresas. Ele ressaltou que dezenove grupos de trabalho serão criados, incluindo um específico para tratar das questões relacionadas à Zona Franca de Manaus (ZFM). A economia nacional impacta diretamente a ZFM, tornando essa pauta crucial.

A posse oficial de Pauderney Avelino está marcada para o dia 2 de fevereiro, data em que a Câmara Federal retomará suas atividades após o período de recesso. O deputado já deu início ao seu trabalho, mobilizando-se para representar os interesses do Amazonas e agir em prol do desenvolvimento do estado.