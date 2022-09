Pauderney é recebido com festa em comunidades indígenas e reforça apoio aos povos tradicionais

Redação AM POST

Em visita às comunidades do Município de São Gabriel da Cachoeira, o candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) reafirmou a defesa dos direitos da população indígena do Amazonas e destacou o seu trabalho realizado em favor dos povos tradicionais ao longo dos anos. Nesta quinta (16) e sexta-feira, 17/9, Pauderney esteve em Pari-Cachoeira, Yauaretê, e Ariabú/Maturacá na região do Pico da Neblina, fronteira com Venezuela.

O Tuchaua Yanomami Júlio Góes ressaltou que Pauderney foi o primeiro deputado com mandato a visitar a região e realizar ações concretas pelas comunidades indígenas. Em forma de agradecimento pelo apoio, a aldeia decidiu batizar Pauderney com um nome Yanomami e agora ele é conhecido por eles como Kytanawë, que significa Guerreiro da Borduna.

“Pauderney, o Kytanawë, tem nosso apoio porque ele sempre esteve do lado dos índios e vai nos defender em Brasília como deputado federal”, afirmou o Tuchaua.

Compromisso

Além de propostas para geração de emprego, desenvolvimento econômico sustentável e educação, Pauderney também carrega a bandeira dos povos indígenas com propostas elaboradas a partir da escuta das reivindicações de várias etnias presentes no Amazonas.

“Eu tenho um compromisso firmado com os povos indígenas, com o respeito às aldeias isoladas e melhoria de vida para as comunidades que buscam água potável, internet, escolas e saúde de qualidade, com dignidade. Serei um defensor e um parlamentar presente nas discussões nacionais visando o melhor para o Amazonas e o Brasil”, destacou Pauderney.

O candidato também já visitou e realizou reuniões para ouvir as demandas dos indígenas em Atalaia do Norte, na União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava), com as etnias Marubo, Matise, Mayruna, Kanamari, Tikuna e Colina.

E em Manaus esteve com representantes do Parque das Tribos, onde inaugurou uma das maiores escolas da capital, enquanto foi secretário de Educação, em 2021. E com os povos das etnias Kambeba, Tucanos, Ticunas, Sateré Mawé, Baré entre outras, levando internet e energia elétrica para as escolas indígenas, além de iniciar a implantação do ensino bilíngue com o dialeto materno nessas unidades de ensino.

Canal de comunicação

A campanha de Pauderney tem um canal de comunicação direta. Para falar com o candidato basta mandar uma mensagem no whatsapp para o número 92 98518-7144. Ou pelo site pauderney.com