Pauderney e Wilson Lima seguem cronograma de visitas em empresas do PIM

Acompanhado do governador Wilson Lima (UB), o pré-candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) visitou, nesta quinta-feira, 28/7, a Moto Honda da Amazônia, no distrito. Como deputado federal e até sem mandato, Avelino se notabilizou pela defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) que, segundo ele, foi o único modelo de desenvolvimento regional que deu certo gerando mais de 500 mil empregos.

O objetivo das visitas é continuar encontrando soluções para o fortalecimento da indústria no Amazonas, gerando ainda mais emprego e renda na região e garantindo a segurança jurídica do modelo econômico.

“A Moto Honda da Amazônia é a maior empresa do setor de duas rodas aqui no nosso polo industrial. Só nesta manhã, já foram produzidos quase 2,5 mil motos em uma única linha de montagem. Isso aqui é a demonstração da força do nosso polo industrial. Vamos continuar defendendo a Zona Franca de Manaus com os postos de trabalho e toda renda e desenvolvimento que são gerados na nossa região”, afirmou.

Rubberon

Na quarta-feira, 27/7, Pauderney conheceu o trabalho da Rubberon Indústria, Comércio, Importação e Exportação e afirmou que ficou impressionado com a capacidade da empresa que tem 670 empregos diretos e indiretos em Manaus, produzindo chapa, folha, tira, fita, película de plástico e resina termoplástica extrudada (apresentada na forma de grânulos).

“A Rubberon é uma empresa amazonense do ramo de plástico e embalagens. Uma empresa gigante que fornece, praticamente, todos os produtos para o agronegócio brasileiro. Fiquei muito impressionado com a produção. Aqui recebe o granulado de polipropileno e poliestireno para produção dos mais diversos produtos de plástico. Vamos seguir trabalhando para fortalecer essa Industria garantindo assim o emprego e renda da nossa população”, disse.

Para o presidente da Rubberon, Marco Garcia, a pandemia mostrou a importância do segmento plástico como um todo e ressaltou a preocupação pelo descarte correto do produto. Ele também destacou o interesse pela parceria com os governos municipal e estadual para a coleta e reutilização sustentável do lixo.

“Queremos fazer uma parceria para que possamos fazer a destinação de uma forma mais correta para esses produtos que são utilizados tanto pela indústria como pelas famílias. O Pauderney é parceiro da Zona Franca e tenho certeza que em Brasília pode lutar para o fortalecimento deste seguimento”, afirmou.

LG

Também na última quarta-feira, Pauderney visitou a fábrica da LG Eletronics do Brasil, e levou o governador Wilson Lima (UB) para conhecer a linha de produção e conversar com os colaboradores da empresa, com o foco de continuar colaborando para as demandas da indústria como um todo, preservando os investimentos e trabalhando por mais desenvolvimento no Amazonas.