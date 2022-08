“Pauderney no Congresso vai trazer a estabilidade que a indústria precisa”, afirma diretor da Unicoba

Redação AM POST

Durante visita a fábrica da Unicoba, realizada nesta quarta-feira, 10/8, o candidato a deputado federal, Pauderney Avelino (UB) discutiu soluções para combater os frequentes ataques que o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) vem sofrendo nos últimos anos. Pauderney foi recebido pelo diretor da empresa, Ronaldo Gerdes, que apresentou a linha de produção, a forma de trabalho e as dificuldades enfrentadas pela indústria.

“A gente reconhece o trabalho do Pauderney, pois muito do que se produz aqui é fruto desse trabalho realizado na bancada da Câmara dos Deputados, enquanto esteve lá em Brasília. Temos muito orgulho de, a partir disso, fazer parte de melhorias, levando energia para as comunidades ribeirinhas. Como trabalhamos com uma tecnologia nova, os nossos principais concorrentes são importadores e a diminuição do IPI afetaria diretamente a nossa produção e os empregos aqui gerados. Contamos com o Pauderney para que o Governo Federal entenda que a prioridade é o que produzimos aqui com a manutenção dos incentivos”, afirmou Ronaldo.



A Unicoba conta com mais de mil funcionários e atua no ramo de energia com baterias para celular, notebook, e armazenamento de energia solar, entre outros.