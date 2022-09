Pauderney realiza mega reunião com profissionais da educação na zona Leste

Redação AM POST

A candidatura de Pauderney Avelino (UB) a deputado federal foi abraçada por mais de mil trabalhadores da educação que atuam na Zona Leste de Manaus, em mega reunião realizada na noite desta sexta-feira, 9/9.

Pauderney que já foi secretário de educação por duas vezes, destacou as ações realizadas por ele em favor da valorização dos servidores, melhoria do processo de aprendizagem e apoio aos menos favorecidos.

“Eu me sinto muito confortável com os profissionais da educação, pois eu, enquanto engenheiro, sou construtor de prédios, mas eles são construtores de vida. Do professor ao servidor de apoio administrativo, todos sabem que podem contar comigo. Vou continuar lutando pela valorização desses profissionais, por mais recursos para merenda escolar e a melhoria da infraestrutura escolar”, afirmou.

Gratos pelas ações de Pauderney na educação, os professores destacaram a criação do Proesc, auxílio conectividade, pagamento do maior Fundeb da história, reajuste salarial, melhoria na merenda escolar, reforma de escolas, e diminuição do analfabetismo na rede de ensino.