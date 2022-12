Paulo Guedes questiona Haddad em reunião: ‘Tem certeza que quer sentar nesta cadeira?’

Redação AM POST*

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu na última quinta-feira (8) com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), cotado para comandar a pasta a partir de 2023, no governo Lula. No encontro, de cerca de uma hora e meia, Guedes perguntou a Haddad: “Tem certeza que quer sentar nesta cadeira?”. Haddad não respondeu Guedes, somente sorriu.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, ontem (9/12), Haddad como o novo ministro da Fazenda do governo petista. Ele comandará a pasta relacionada à economia do país a partir de 1º de janeiro de 2023.

No governo Lula, a pasta da Economia deverá ser fatiada em três ministérios: Economia (que pode voltar a chamar Fazenda); Planejamento e Gestão; Indústria e Comércio.

Durante o encontro, Paulo Guedes falou do papel do ministério em garantir recursos durante a pandemia e da negociação para frear a ampliação de gastos com folha de pagamento nos três níveis de governo, o que ajudou em especial governadores a terem as contas no azul.

Guedes falou ainda das dificuldades da relação com o Congresso e governadores.

