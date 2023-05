Payo Cubas é preso após alegar fraude eleitoral no Paraguai depois de perder pleito presidencial no país

Redação AM POST*

O ex-candidato à presidência do Paraguai pelo partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas ou Payo Cubas, chamado de “Bolsonaro paraguaio”, foi preso na noite desta sexta-feira (5) após liderar protestos contra o resultado das eleições presidenciais. Manifestantes se reuniram em frente à sede do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral paraguaio alegando fraude no pleito, ocorrido último domingo (30), e exigência de recontagem de votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois do resultado das eleições paraguaias, o político antissistema — que ganhou projeção no Brasil após aparecer em um vídeo polêmico dizendo que “100 mil brasileiros bandidos” no país deveriam ser mortos — lançou alegações de fraude no pleito, convocando manifestantes a saírem às ruas e impedirem a posse do eleito Santiago Peña. Peña obteve 42,7% dos votos, contra 27,4% de seu principal rival, Efraín Alegre, da coalizão de centro-esquerda Concertación Nacional. Cubas ficou com 22,9% dos votos. O Paraguai não tem segundo turno.

Cerca de 500 policiais foram destacados ao local para evitar depredações. Os agentes realizaram um bloqueio parcial na Avenida Eusebio Ayala para evitar congestionamentos e facilitar a atuação.

Segundo o comandante da Polícia Nacional, Gilberto Fleitas, Cubas está detido na sede do Agrupamento Especializado da Polícia. Ele não apresentou resistência à prisão, realizada na localidade de San Lorenzo, nas proximidades de Assunção. A prisão preventiva foi realizada por ordem do Ministério Público. Nesta semana as forças de ordem prenderam mais de uma centena de apoiadores do político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o jornal ABC, ele é alvo de cinco acusações: perturbação da paz pública, ameaça de atos puníveis, tentativa de interrupção das eleições presidenciais, tentativa de coerção a órgãos constitucionais e resistência.