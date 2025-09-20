PCdoB-AM elege novo presidente e inicia transição geracional

Notícias de Política – A liderança do PCdoB no Amazonas passa por uma renovação histórica com a eleição de Yann Evanovick, 35 anos, como novo presidente estadual da sigla. O anúncio ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, durante a 23ª Conferência Estadual do partido, realizada entre sexta-feira (19) e sábado (20/09).

Aos 35 anos, Evanovick sucede a geração histórica do PCdoB-AM, assumindo o comando em meio a uma onda conservadora e de anticomunismo, com a missão de fortalecer o partido até 2027 e conduzir o processo eleitoral de 2026.

Atualmente, Evanovick integra a cúpula do Ministério da Educação (MEC). Em 2023, foi nomeado coordenador-geral de Políticas Educacionais para as Juventudes, consolidando sua experiência em gestão e políticas públicas voltadas para jovens. Evanovick começou sua história política como líder estudantil aos 14 anos. Aos 19 anos, ele assumiu a direção da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES).

Em 2016, ele foi vice na chapa do então deputado federal José Ricardo (PT), em disputa pela Prefeitura de Manaus.

O anúncio oficial ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, encerrando o congresso estadual e representando o primeiro passo da transição geracional nos partidos de esquerda do estado, renovando a liderança partidária com um perfil mais jovem e voltado à política educacional e social