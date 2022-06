PCdoB tem contas reprovadas por ilegalidade no uso do Fundo Partidário no AM

Redação AM POST*

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), comandado no Amazonas pelo ex-deputado estadual Eron Bezerra esposo da ex-senadora Vanessa Grazziotin, teve as contas, do exercício de 2017, reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), conforme publicação divulgada no Diário Oficial do órgão, do dia 23 de junho, assinada pelo relator, o desembargador Marcelo Manuel da Costa Vieira.

De acordo com o processo, que é uma’ ‘prestação de contas’ e está sob o n° 0600065-96.2018.6.04.0000, o PCdoB não destinou o percentual de ‘5% dos recursos do Fundo Partidário na promoção e divulgação da participação política das mulheres’. Além disso, o Tribunal também identificou a ‘ausência da abertura de conta bancária específica para movimentação desse percentual ‘. Essas ausências são ‘falhas que comprometem a regularidade das contas’.

Ainda de acordo com a decisão, as falhas constituem ‘irregularidades graves, uma vez que impossibilitam a correta verificação da observância da destinação legal de recursos do Fundo Partidário’. Mesmo com a reprovação, o PCdoB não deverá ser penalizado, em relação a pagamentos de multa.

A decisão destaca que ‘o artigo 3° da Emenda da Constituição n° 117/2022 veda a aplicação de qualquer sanção referente à ausência de aplicação do percentual de 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário para a promoção e divulgação da participação das mulheres’. O texto frisa, que no entanto, a não aplicação da multa não afasta a ocorrência da irregularidade.