“Peladão” ganha R$1,6 milhão do governo enquanto servidores públicos estão sem reajuste salarial, critica deputado

Redação AM POST

Na manhã desta quinta-feira (10), o deputado Dermilson Chagas (Podemos) criticou a falta de prioridade do Governo do Amazonas por ter desembolsado R$ 1,6 milhão para o campeonato “Peladão” organizado pela TV Acrítica, ao invés de usar o dinheiro para conceder o reajuste salarial dos servidores públicos do estado, que há anos, esperam pelo correção.

Continua depois da Publicidade

Dermilson diz que é impressionante como o governador Wilson Lima despreza os servidores públicos do Amazonas. “Em meio a uma pandemia, o governo opta em gastar milhões com um programa de TV, enquanto os verdadeiros guerreiros aguardam um reajuste. Ou seja, tem dinheiro para seus grupos, mas não tem parar as promoções dos policiais e bombeiros, e nem o reajuste para os servidores da saúde, da educação e do setor primário”.

Para o deputado, o governador também não prioriza a vida amazonense. “Podem morrer crianças cardiopatas, pessoas na fila de cirurgias que é gigante no estado, mas para o peladão da TV Acrítica não pode faltar os milhões. Parece que o orgasmo do governo é quando o povo sofre. Diuturnamente estamos presenciando o genocídio em massa, por falta de prioridade por um governo cego, surdo e mudo”, afirmou.

Perseguição

Dermilson ainda em tribuna se indignou com a notícia de que o Governo do Amazonas, na figura de seu Wilson Lima, está transferindo os delegados da polícia civil Costa e Silva e João Tayah, por terem participado de chapas – que não fazia parte do grupo político do governador – para disputar a prefeitura e a Câmara Municipal de Manaus. “Infelizmente não é de hoje que o governador persegue classes de servidores públicos que não são a favor de seu grupo ou de suas medidas e posicionamentos. Foi assim com os professores e com os profissionais de saúde. É revoltante”, disse.

Continua depois da Publicidade

O parlamentar ainda lembrou que também já foi vítima de perseguição por não se aliar com o grupo corrupto liderado pelo governador. “E assim mesmo, continuei firme e vou continuar porque eu não apoio corrupto, não apoio governo ladrão que mata crianças. Eu não apoio a omissão e a negligência com pessoas que morreram com covid-19”, ponderou.