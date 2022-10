Pesquisa VERITÁ mostra que Bolsonaro já virou e indica vitória do presidente no 2º turno; VEJA NÚMEROS

O levantamento do Instituto Veritá, realizado por iniciativa própria, divulgado neste domingo (16) mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 51,2% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com apenas 48,8% das intenções de votos válidos na disputa do segundo turno da eleição.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de outubro e ouviu 5.528 eleitores. O nível de confiança é 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-04850/2022.

O Instituto conta com o maior índice de acerto do país, com mais de 90% de acertividade entre pesquisas estaduais e nacionais.

Fonte: Terra Brasil Notícias