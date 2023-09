Petistas obstruem votação de PL que aumenta penas para crimes de furtos e roubos na Câmara dos Deputados

Na última quarta-feira (20), estava prevista a votação no plenário da Câmara dos Deputados de um projeto de lei que propõe o aumento das penas para os crimes de furtos e roubos no Brasil. No entanto, a proposta enfrentou resistência por parte de parlamentares da base do governo Lula (PT), que não demonstraram interesse na aprovação do projeto.

De autoria do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), o projeto de lei visa ampliar a pena dos atuais um a quatro anos de reclusão para até oito anos de prisão. A iniciativa tem como objetivo combater os crimes de furtos e roubos, fortalecendo a legislação penal e proporcionando um maior grau de punição aos criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obstrução e adiamento da votação

No entanto, a resistência por parte dos parlamentares da base do governo Lula gerou uma obstrução da votação, impedindo que o projeto de lei fosse apreciado pelos deputados. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), que estava ocupando a presidência da casa durante a ausência de Arthur Lira (PP-AL) nos Estados Unidos, havia estabelecido que apenas projetos de consenso entre governistas e oposição seriam pautados. Como não houve acordo, a votação do projeto foi adiada.

Reação do autor do projeto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta à obstrução dos parlamentares governistas, o autor do projeto de lei, deputado Kim Kataguiri, também realizou uma obstrução contra dois projetos de decreto legislativo de interesse do governo Lula, que também não foram pautados para votação. Essa atitude demonstra a insatisfação do deputado com a falta de acordo e a obstrução dos projetos de sua autoria.

Importância do projeto de lei

O aumento das penas para crimes de furtos e roubos é um tema amplamente debatido no Brasil, principalmente frente ao crescimento da criminalidade. A proposta busca proporcionar uma resposta mais efetiva do sistema penal, desestimulando a prática desses crimes e garantindo maior segurança para a população.

Próximos passos

Apesar do adiamento da votação, o projeto de lei ainda está em pauta na Câmara dos Deputados e poderá ser apreciado em uma próxima sessão. É fundamental que os parlamentares busquem um consenso para que a proposta seja debatida e votada, levando em consideração a importância de um sistema penal mais efetivo e de um combate mais eficaz aos crimes de furtos e roubos.

Redação AM POST*