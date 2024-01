PF apreende celular e 3 computadores de Carlos Bolsonaro que deve ser chamado para depor

A Polícia Federal realizou, no fim da manhã desta segunda-feira (29/01), buscas e apreensões na residência do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na região de Angra dos Reis (RJ), como parte da operação “Vigilância Aproximada”. O vereador é suspeito de envolvimento em um suposto esquema de uso ilegal de ferramentas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem de adversários políticos.

As equipes da PF cumpriram mandados de busca tanto na residência de Carlos Bolsonaro quanto em seu gabinete na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro. Posteriormente, os policiais se dirigiram à casa de praia da família, onde o vereador se encontrava com outros familiares, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na operação, foram apreendidos o celular de Carlos Bolsonaro e três computadores.

A investigação apura o uso político da Abin para espionagem de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O software FirstMile, que possibilita o monitoramento de geolocalização de celulares, teria sido utilizado de maneira ilegal. Além de Carlos Bolsonaro, outros alvos da operação incluem a assessora Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, a assessora de Alexandre Ramagem, Priscila Pereira e Silva, e o militar do Exército cedido para a Abin na gestão de Ramagem, Giancarlo Gomes Rodrigues.

A suspeita é de que a Abin tenha sido utilizada para produzir provas favoráveis a familiares de Jair Bolsonaro em casos como o do senador Flávio Bolsonaro, envolvido em investigações sobre “rachadinhas”. Na última semana, o deputado e ex-diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, também foi alvo de buscas em sua residência e gabinete em Brasília, como parte da mesma investigação.

Redação AM POST