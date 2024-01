PF deverá escoltar Amom Mandel quando ele estiver no Amazonas

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, solicitou à Polícia Federal (PF) que forneça escolta para o deputado Amom Mandel. O pedido foi encaminhado ao superintendente da PF no Amazonas, delegado Umberto Ramos, para que sejam tomadas as medidas necessárias. A expectativa é que a corporação disponibilize pelo menos um agente para garantir a segurança do parlamentar no prazo de até dois dias. Não há um prazo definido para o término da escolta.

De acordo com a solicitação, a PF deverá acompanhar Amom Mandel quando ele estiver no Amazonas, seu Estado de origem, enquanto a Polícia Legislativa será responsável por sua segurança em Brasília.

O pedido de reforço na segurança foi feito pelo parlamentar após ele compartilhar um dossiê com a Polícia Federal no qual são associadas autoridades da alta cúpula da Segurança Pública do Estado com o tráfico de drogas e o crime organizado.

Amom Mandel alega estar sofrendo ameaças desde que levou o caso à PF e afirma ter sofrido uma tentativa de “intimidação” durante uma abordagem da Polícia Militar do Amazonas. Matéria publicada pelo Estadão revelou que a PF está investigando a versão apresentada pelo deputado, buscando apurar se os policiais agiram de forma deliberada para intimidá-lo e se estavam cumprindo ordens de superiores hierárquicos.

Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas negou que o parlamentar tenha sido desrespeitado ou ameaçado. A pasta destacou que a abordagem foi “rotineira” e que o deputado foi tratado com “cordialidade”. Os policiais envolvidos afirmaram no boletim de ocorrência que Amom Mandel teria cometido abuso de autoridade.

Investigação em andamento

Agora, a Polícia Federal trabalha na investigação da denúncia feita pelo deputado Amom Mandel. O objetivo é averiguar se as autoridades mencionadas no dossiê têm envolvimento com o tráfico de drogas e a criminalidade organizada. Serão realizadas diligências, análise de documentos e oitivas de testemunhas, com o intuito de esclarecer os fatos.

Disputas políticas e acusações de abuso de autoridade

A situação envolvendo Amom Mandel também gerou polêmica no âmbito político. Enquanto o deputado afirma ter sido alvo de intimidação policial, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas nega qualquer irregularidade por parte dos policiais envolvidos.

A acusação de abuso de autoridade por parte de Amom Mandel gera divergências e a competência para investigar tal conduta deverá ser estabelecida em órgãos competentes. Cabe aos órgãos responsáveis apurar os fatos e tomar as medidas adequadas, assegurando os direitos de todos os envolvidos.