PF encontra pen drive escondido em banheiro da casa de Bolsonaro, dólares em espécie e cópia de ação contra Moraes nos EUA

Política – A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (18), mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal. A ação revelou itens inusitados, como um pen drive escondido no banheiro, US$ 14 mil em espécie e uma cópia impressa de uma ação judicial movida nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Pen drive escondido e dólares em casa

Segundo a PF, o pen drive foi encontrado em um dos banheiros da casa e encaminhado ao laboratório da polícia científica para perícia. Ao ser questionado sobre o dispositivo, Bolsonaro negou envolvimento: “Nunca abri um pen drive na vida”, disse em entrevista.

Além disso, os agentes federais localizaram cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie. Embora não seja crime manter dinheiro em casa, a Receita Federal exige a declaração de quantias acima de US$ 10 mil ao entrar ou sair do país — o que pode motivar investigações complementares sobre a origem e o uso dos valores.

Ação contra Moraes nos EUA foi impressa

De acordo com o Portal G1,outro item apreendido foi uma cópia impressa da ação movida pela plataforma de vídeos Rumble contra Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. A ação, protocolada em fevereiro deste ano, acusa o ministro de censura e pede que ordens do STF para remoção de conteúdo na plataforma não tenham validade em território americano. O processo foi aberto em parceria com o Trump Media & Technology Group, empresa do ex-presidente Donald Trump.

Tornozeleira eletrônica e medidas cautelares

Por ordem do STF, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair à noite. A decisão foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que o ex-presidente teria confessado de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira. O ministro também citou possíveis “atentados à soberania nacional”, mencionando o envolvimento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que atualmente está nos Estados Unidos.

Defesa se diz surpresa e pede acesso à decisão

O advogado Celso Vilardi, que representa Jair Bolsonaro, confirmou que o celular do ex-presidente foi apreendido e afirmou que ele só deverá prestar depoimento caso a PF considere necessário, com base no resultado das buscas. Vilardi também disse estar solicitando acesso integral à decisão que autorizou a operação.

"A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário", diz trecho da nota divulgada pelos advogados.

Investigação ocorre após anúncio de tarifa dos EUA

A operação ocorre dentro de uma nova investigação aberta pelo STF no último dia 11, poucos dias após o governo dos Estados Unidos anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. A medida foi anunciada por Donald Trump em 9 de julho, com críticas ao STF e declarações de apoio a Bolsonaro, a quem chamou de vítima de “caça às bruxas”.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo