PF faz buscas em endereços do senador Marcos do Val. Leia a matéria completa.

Endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES), estão sendo alvos de manados de busca e apreensão da Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (15). A autorização judicial teria sido dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, conforme noticiou O Globo.

A decisão que permite a realização das buscas está em sigilo no Supremo.

As buscas ocorrem no apartamento funcional ocupado pelo senador em Brasília, no gabinete dele no Senado e, ainda, em pelo menos um endereço no Espírito Santo.

No começo do ano, Marcos do Val afirmou ter tratado com Jair Bolsonaro sobre um plano para gravar Moraes e tentar anular a eleição presidencial. A ação da PF tem relação com a abertura do inquérito referente à suposta articulação de um golpe.

