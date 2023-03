PL aciona STF contra imposto retomado por Lula

Redação AM POST

O Partido Liberal (PL) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 8, contra a medida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que reajusta em mais de 9% o Imposto de Exportação sobre o petróleo cru até o fim de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O representante do partido na ação é o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. O reajuste no imposto sobre a exportação de óleo cru faz parte do pacote de taxas apresentado por Haddad, em 28 do fevereiro, e aprovado pelo presidente Lula. Entre as mudanças estão:

-Gasolina comum – PIS/Cofins de R$ 0,47 por litro – A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) permanece zerada;

– Etanol – PIS/Cofins relativo ao produto de R$ 0,02 por litro;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

-Imposto de Exportação sobre petróleo cru – alíquota de 9,2%;

-Não alterados – Gás de cozinha, óleo diesel, querosene de aviação – não haverá alteração por pelo menos quatro meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As medidas entraram em vigor no dia 1º de março. A pasta espera que a taxa sobre exportação atenue a incidência dos impostos cobrados sobre os combustíveis no preço final ao consumidor.

O PL pede que seja concedida uma medida cautelar para suspender os efeitos da MP de Lula de forma imediata. Agora, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) apresentada ao STF será distribuída para a relatoria de um dos ministros da Corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informação Revista Oeste