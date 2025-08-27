A notícia que atravessa o Brasil!

Política

PL de inclusão é reforçada pelo vereador Eurico Tavares após caso de filha autista do goleiro Cássio

Relato do goleiro do Cruzeiro expõe barreiras que famílias de crianças com TEA ainda enfrentam em escolas; parlamentar de Manaus cobra urgência em garantir direitos.

Por Jhon Lobato

27/08/2025 às 17:34

Notícias de Manaus – O desabafo do goleiro Cássio, do Cruzeiro, sobre a dificuldade de matricular sua filha autista em diversas escolas reacendeu o debate sobre a exclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apesar de muitas instituições se autodefinirem como inclusivas, a realidade mostra que ainda há barreiras que afastam famílias do direito básico à educação.

Para o vereador de Manaus Eurico Tavares (PSD), o episódio é mais uma prova da necessidade de ações concretas. Segundo ele, a exclusão escolar de crianças com TEA não é apenas injusta, mas também ilegal. “No Brasil, e especialmente aqui em Manaus, ainda existem escolas que se recusam a receber crianças autistas. Isso é discriminação, e discriminação é crime. Nenhuma criança deve ser impedida de estudar por ser diferente”, afirmou o parlamentar.

No dia 10 de março, Tavares protocolou o Projeto de Lei nº 212/2025, que busca ampliar mecanismos de fiscalização, orientação e aplicação de penalidades a instituições de ensino que se recusem a matricular ou não ofereçam acompanhamento adequado a alunos autistas. O texto também prevê medidas de conscientização para que a inclusão seja, de fato, uma realidade no ambiente escolar.

O vereador destacou ainda que a inclusão não pode se limitar a discursos ou campanhas publicitárias. “É hora de transformar leis em prática e garantir que cada criança tenha acesso pleno à educação, sem restrições ou preconceitos”, completou. Com o PL, Tavares reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos das crianças e com a promoção de uma sociedade mais justa e acolhedora às pessoas com TEA.

