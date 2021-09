PL de Roberto Cidade, que obriga empresas de transporte rodoviário a oferecem álcool em gel dentro dos veículos, é aprovado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Projeto de Lei 358/2020, de autoria do deputado Roberto Cidade (PV) e subscrito por Carlinhos Bessa (PV), foi aprovado nesta quarta-feira (29), durante sessão de votação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A proposta obriga que empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros instalem dispensadores abastecidos de álcool em gel 70% no interior dos veículos.

Na justificativa do PL, o parlamentar destaca que a desinfecção das mãos é recomendada pelo Ministério da Saúde para evitar a transmissão de doenças como o coronavírus.

“Em feriados e datas comemorativas, mais de 10 mil usuários utilizam esse tipo de transporte no Amazonas e as alças de apoio para entrar nos veículos são as mesmas para todos os usuários, trazendo risco para quem não higienizar as mãos após o embarque”, destacou Cidade.

Honraria a Tirulipa e Gustavo Lima

Subscritos por Roberto Cidade, os projetos de lei de autoria do deputado Cabo Maciel (PL), que concedem Título de Cidadão do Amazonas ao humorista Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirulipa, e ao cantor Gustavo Lima, também foram aprovados pelo Parlamento Estadual, nesta quarta-feira.

* Com informações da assessoria de imprensa