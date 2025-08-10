A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

PL diz que ocupação do plenário da Câmara teve caráter ‘pacífico e legítimo’

Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se justificou em nota.

10/08/2025 às 04:00

Notícias de política – O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou na manhã deste sábado, 9, uma nota defendendo os 11 parlamentares do partido que foram alvos de representações encaminhadas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo o dirigente partidário, a ocupação do plenário da Casa, por mais de 30 horas, teve caráter “pacífico e legítimo”.

PUBLICIDADE

“É importante esclarecer que manifestações realizadas no plenário tiveram caráter pacífico e legítimo, com o objetivo de resgatar a discussão e a votação da pauta da anistia, bem como de reforçar a defesa da autonomia entre os Poderes”, afirmou o presidente do PL em nota.

O partido também afirmou que os parlamentares estavam representando “milhões de brasileiros” que apoiam a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. “Confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade de suas ações”, diz o comunicado.

PUBLICIDADE

Leia mais: Hugo Motta pede afastamento de 15 deputados após tumulto na Câmara

A Corregedoria Parlamentar da Câmara vai avaliar processos contra deputados que se amotinaram de modo a impedir os trabalhos do plenário.O Estadão mostrou que Motta deverá indicar punições entre advertências e suspensão de mandatos por até seis meses.

A Secretaria-Geral da Mesa decidiu encaminhar todas as representações para análise do corregedor parlamentar, Diego Coronel (PSD-BA). Coronel vai reunir com Motta na segunda-feira, 11.

Leia a íntegra da nota Valdemar Costa Neto:


Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Pará

Marina Silva critica ‘extorsão’ de hotéis de Belém para o período da COP30

A crise nas acomodações se intensificou nos últimos dias, em meio à pressão de alguns países para tirar o evento ambiental da cidade.

há 29 minutos

Mundo

Rede social X acusa Moraes de liderar censura no Brasil e elogia uso da lei Magnitsky contra ministro

Em artigo publicado na rede social X, plataforma de Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes é acusado de liderar uma campanha de censura e violação do devido processo legal.

há 1 hora

Esporte

Boxeador Shigetoshi Kotari morre por conta de golpes sofridos em luta

Federação de boxe do Japão pretende mudar regras após falecimento do atleta.

há 4 horas

Mundo

Governo do Peru acusa Colômbia de sobrevoar ilha em disputa no Rio Amazonas; entenda

Tensão na tríplice fronteira aumenta após avião militar colombiano violar espaço aéreo peruano próximo à ilha de Santa Rosa.

há 5 horas

Mundo

Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper

Vídeo mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando.

há 6 horas