PL e PT ganham maiores fatias do fundão e terão quase R$ 1,5 bilhão para gastar nas campanhas eleitorais de 2024

No ano de 2024, o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, serão os maiores beneficiados com o Fundo Eleitoral, conhecido como ‘Fundão’. Com as maiores bancadas no Congresso Nacional, as duas siglas receberão, juntas, quase R$ 1,5 bilhão para financiar suas campanhas a prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano. Esse montante representa cerca de 30% do valor total do Fundo, que foi sancionado recentemente no Orçamento.

Em comparação com a última eleição municipal, realizada em 2020, o valor do Fundo Eleitoral quase dobrou. Na época, o ex-presidente Bolsanaro sancionou um fundo de R$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em valores atualizados pela inflação. Agora, Lula sancionou um valor de R$ 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral de 2024.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, é uma fonte de recursos destinada ao financiamento das campanhas políticas. Criado em 2017, esse fundo foi estabelecido para compensar as perdas causadas pela proibição das doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dois anos antes. Na primeira eleição realizada após a criação do Fundo, em 2018, o montante disponibilizado foi de R$ 1,7 bilhão.

Distribuição da recursos para candidatos fica a critério das cúpulas partidárias e privilegiam políticos com mandato.

Existem críticas em relação à distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral. Alguns questionam a falta de critérios objetivos para a definição dos valores recebidos por cada partido.