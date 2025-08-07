A notícia que atravessa o Brasil!

PL Mulher Amazonas inicia mobilização de lideranças femininas para 2026

Um auditório lotado com quase 300 mulheres e um único propósito: mudar a política do Amazonas.

Por Fernanda Pereira

07/08/2025 às 11:13

Foto: Isabela Daliane / Assessoria PL-AM

Notícias de Política – “Vamos edificar o Amazonas”. Usando o slogan do movimento nacional das mulheres do Partido Liberal, presidido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, lideranças femininas do PL Amazonas iniciaram as mobilizações para trazer novas filiadas e mais mulheres engajadas e com propósito para a política.

“Somos a maioria da população, do eleitorado e da força laboral do nosso Estado. Temos que ter representatividade. Historicamente, nossa trajetória é marcada por ciclos e está chegando o momento da mulher ocupar os espaços mais altos de poder. Temos muito a colaborar com a política e a melhoria da qualidade de vida da sociedade”, destacou a pré-candidata ao Governo pelo PL-AM, Professora Maria do Carmo, em encontro realizado na noite de quarta-feira, 6/8, no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Um auditório lotado com quase 300 mulheres e um único propósito: mudar a política do Amazonas. Segundo a presidente do PL Mulher-AM, Selma Banes, outros eventos serão realizados com o objetivo de tocar e motivar que mais mulheres ingressem na política partidária. “Faremos grandes encontros, mas também reuniões menores, dentro das comunidades, cada mulher cuidando da sua célula e trazendo outras mulheres. Nosso desejo é mostrar que todos podem e devem fazer política, acompanhar, fiscalizar, cobrar seus direitos e mudar a realidade da sua comunidade”, disse.

Leia mais: Maria do Carmo Seffair reage à prisão domiciliar de Bolsonaro: “O crime? Postaram a imagem dele nas redes”

Com a presença do presidente do PL-AM, Alfredo Nascimento; dos vereadores Coronel Rosses, Capitão Carpê, Raiff Matos; e do líder do Movimento Conservador no Amazonas, Sérgio Kruke, foi empossada a nova diretoria do PL Mulher Amazonas. Além da presidente Selma Banes, também foram empossadas as vice-presidentes: Vivi Kruke, Geane Freitas e Karina Queiroz; a secretária-executiva da Cidadania, Michella Santos; e a secretária-executiva de Políticas Públicas para as Mulheres: Syrlan Picanço.

“Não é fácil ser mulher que faz política e, muitas vezes, até nos sentimos desmotivadas, mas ver esse movimento que reúne tantas mulheres fortes nos traz novo ânimo para continuar lutando por aquilo que acreditamos: uma Manaus e um Amazonas mais justo e com mais oportunidades para todos”, finalizou a presidente do PL Manaus, Raissa Cavalcante.

