PL propõe que Lula, parlamentares e ministros do STF tenha salários igualados ao dos professores

Na Câmara dos deputados, chama atenção um projeto de lei inusitado, que propõe estabelecer que durante três meses do ano os salários do presidente, vice-presidente, ministros, deputados, senadores e membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tenham o mesmo valor do piso salarial dos professores da educação básica.

A proposta é da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) que justifica o PL dizendo que é uma maneira de chamar a atenção para a disparidade salarial entre professores e autoridades da cúpula dos Poderes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Devemos buscar formas de incentivar um maior investimento público na área da educação, destinando recursos adequados para a melhoria das infraestruturas das escolas, a formação continuada de professores e a disponibilização de materiais didáticos de qualidade”, afirma.

Vale destacar que o piso salarial dos professores é de R$ 4.420 enquanto que ministros do STF ganham R$ 41.650 e o presidente e parlamentares recebem R$ 39.293.

Redação AM POST*