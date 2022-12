PL quer que presidente Bolsonaro faça último pronunciamento a nação antes do fim do mandato

Redação AM POST*

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) estariam empenhados em convencer o chefe do Executivo a fazer um discurso antes do término do seu mandato. O “último pronunciamento à Nação” seria nesta quarta-feira (28).

De acordo com a colunista Carla Araújo, do UOL, O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem insistido na necessidade de Bolsonaro quebrar o silêncio antes de deixar o poder. A instrução é que o mandatário volte a agradecer os 58 milhões de votos que obteve no segundo turno das eleições. O discurso seria nos moldes do já feito no dia 1º de novembro no Palácio do Alvorada, o primeiro após o resultado do pleito.

Na ocasião, Bolsonaro disse que “seguiria cumprindo o que manda a Constituição” e que “o sonho segue mais vivo do que nunca”.

Aliados também sugerem que o atual chefe do Executivo reforce aos seus eleitores que em 2023 ele atuará como oposição ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente embarca nesta quarta-feira (27) para Orlando, na Flórida, onde vai permanecer mesmo após deixar o governo, no próximo dia 1º de janeiro. A previsão é que o atual chefe do Executivo passe por um período de férias nos Estados Unidos. Inicialmente, ele deve ficar fora do país por pelo menos três meses.