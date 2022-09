Pleno do TCE-AM aprova, por unanimidade, a prestação de contas da Assembleia Legislativa do Amazonas

Redação AM POST

A prestação de contas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi aprovada, por unanimidade, durante sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), nesta terça-feira (13). As contas são referentes ao Exercício 2021, primeiro ano sob a presidência do deputado estadual, Roberto Cidade (UB).

Conforme a decisão do relator do processo, auditor Mário José de Moraes Costa Filho, “a ausência de impropriedades que comprometam a regularidade da Prestação de Contas leva ao entendimento pela regularidade das contas, dando quitação plena ao Sr. Roberto Maia Cidade Filho”.

“Percebo que não houve divergência quanto à regularidade das Contas apresentadas”, afirma trecho da decisão.

Ordenador de despesas do Poder Legislativo, Roberto Cidade ressaltou o compromisso da Assembleia Legislativa com a transparência dos atos da Casa.

“Nosso trabalho é balizado no respeito às normas, de compromisso com a transparência dos atos. Agradeço aos conselheiros que, na sessão ordinária do Tribunal Pleno desta terça-feira, avalizaram nossa atuação à frente da Assembleia Legislativa”, falou.