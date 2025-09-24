A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Plínio condena veto de Lula a projeto que isentava Embrapa de taxas de registro, assista

Para Plínio, o veto revela a “sanha arrecadatória do governo” e representa um duro golpe às pesquisas da maior empresa de inovação agropecuária do país.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 18:49

Ver resumo


Notícias de Política – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou duramente a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de vetar integralmente o projeto de sua autoria que isentava a Embrapa do pagamento de taxas de registro de patentes junto ao INPI, Anvisa, Ministério da Agricultura e Ibama. O texto já havia sido aprovado no Congresso após ampla negociação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Operação contra garimpo ilegal no Amazonas é acusada de abusos e crimes ambientais

Para Plínio, o veto revela a “sanha arrecadatória do governo” e representa um duro golpe às pesquisas da maior empresa de inovação agropecuária do país, que vem sofrendo sucessivos cortes orçamentários. O parlamentar anunciou que iniciou articulação para a derrubada da decisão em sessão conjunta do Congresso Nacional.

PUBLICIDADE

“Você não pode isentar a Embrapa, que presta um grande serviço ao Brasil; dinheiro que não seria perdido porque circula dentro do próprio governo. Conseguimos vencer resistências internas, mas de repente o presidente veta integralmente. Agora, só nos resta derrubar o veto”, afirmou Plínio.

O senador lembrou que a proposta era aguardada com expectativa pelos pesquisadores da instituição, que consideram as taxas um entrave para o avanço das inovações tecnológicas.

O movimento pela derrubada do veto tem ganhado adesão. O senador Izalci Lucas (PL-DF) destacou no plenário que a Embrapa depende cada vez mais de emendas parlamentares para manter sua atuação:

“A Embrapa deveria ser reverenciada, premiada, e não depender de emendas. Dois anos atrás, quase 70% do orçamento da instituição veio de emendas parlamentares, algo inadmissível para uma empresa reconhecida no mundo todo”, disse.

A expectativa é que a derrubada do veto seja debatida ainda neste semestre, com apoio de parlamentares que defendem o fortalecimento da pesquisa agropecuária e do papel estratégico da Embrapa para o agronegócio brasileiro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas.

há 22 minutos

Polícia

Suspeito de guardar 368 kg de skunk tem prisão preventiva cumprida na Compensa

Prisão ocorreu nesta terça (23/09) após investigação que rastreou oficina na rua Izaurina Braga.

há 22 minutos

Polícia

Jovem de 20 anos é presa por tráfico em Tapauá após mandado de busca

Mandado de busca em residência no Nova Esperança encontra 13 porções de oxi e cocaína.

há 1 hora

Amazonas

MP-AM pede revogação de dispositivo que dá ao prefeito de Coari Adail Pinheiro poder exclusivo da Câmara de editar leis

Segundo o Ministério Público, a prática viola o princípio da separação de poderes e enfraquece o papel do Legislativo.

há 1 hora

Amazonas

Trabalhador cai de andaime em Autazes e sofre cortes profundos nas pernas

Moradores prestaram socorro imediato e acionaram a equipe de saúde

há 1 hora