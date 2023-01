Plínio Valério acusa Marina Silva de mentir para arrecadar dinheiro e distribuir com ONG’s

Redação AM POST*

O senador, Plínio Valério (PSDB), usou suas redes sociais na última semana para acusar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede Sustentabilidade), de mentir para “arrecadar dinheiro” junto ao empresariado externo e governos internacionais. A representante do Brasil no Fórum Econômico Mundial (FEM) que acontece em Davos, na Suíça, declarou durante palestra no dia 16 de janeiro: “O mundo é desigual. No meu País, tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome”.

“Quando a ministra diz, a uma plateia de milionários, que 120 milhões de brasileiros estão passando fome, ela sabe o que diz. É uma das mentiras que serve ao seu propósito de arrecadar dinheiro para distribuir com as ONG’s que impedem o desenvolvimento da Amazônia. Outras mentiras serão ditas”, disparou Plínio.

Um documento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO) desmente a descabida fala da ministra durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

O Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional 2022 relata que o Brasil possui 4,1% da população subalimentada, o que equivale a quase 9 milhões de pessoas. O relatório tem periodicidade anual e foi divulgado nesta quarta-feira (18).

Os dados apresentados por Marina Silva, de acordo com a ONU, não condizem com verdade, e são 90% menores que os números oficiais.

Dados apontam para a Venezuela como o país que tem mais pessoas, de fato, passando fome na América do Sul. Aproximadamente 20% da população está inserida nessa situação crítica, o que representa 6,5 milhões de pessoas.