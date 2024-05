Plínio Valério alerta para crise no AM caso BR-319 não seja asfaltada e critica Marina Silva

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) prestou solidariedade ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma devastação devido a enchentes. No entanto, ele aproveitou o momento para alertar para a iminência de um desastre ambiental no Amazonas. Em pronunciamento nesta terça-feira (7), o senador destacou a urgência de asfaltar a BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho, antes da temporada de seca, para evitar uma tragédia, parecida com o que aconteceu em 2023.

“Como senador do Amazonas, manifesto aqui a dor do meu povo e me uno à corrente de solidariedade. É comovente ver o sofrimento do sul, mas também é minha obrigação alertar para o desastre que nos aguarda. Nossa região enfrenta o risco de uma crise climática grave, uma seca, que pode ser evitada com a conclusão da BR-319. Se não agirmos, colapsaremos. Eu bato nessa tecla e baterei sempre tecla para que entendam a importância da BR-39 por Amazonas. É o único meio terrestre que nós temos de nos ligar ao Brasil. Durante a pandemia de Covid-19, enquanto nossos irmãos morriam por falta de oxigênio, caminhões ficavam atolados na BR-319, impedindo o transporte de suprimentos essenciais. Esse desastre pode ser evitado se o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, permitir o asfaltamento desse trecho”, ressaltou o senador.

PUBLICIDADE

Valério enfatizou a importância vital da BR-319 para o abastecimento de alimentos, remédios e outras necessidades essenciais para Manaus e Roraima.

Além disso, ele fez duras críticas à ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por supostamente interferir no processo de licenciamento para o asfaltamento da rodovia, prejudicando os interesses da região amazônica.

Confira o pronunciamento do senador:

PUBLICIDADE